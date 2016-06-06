Чита, 6 июня, 2016, 10:05 — ИА Регнум. В Забайкалье зарегистрировано 11 пожаров на площади 5,2 тыс. гектаров, из них действующих шесть пожаров на площади 2,6 тыс. гектаров, пять пожаров на площади 2,5 тыс. гектаров локализовано, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства. За последние сутки обнаружено пять лесных пожаров на площади 57,5 гектара, ликвидировано восемь лесных пожаров на площади 6,1 гектара. На пожарах работает 452 человека, 45 единиц техники.

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По словам и.о. руководителя Государственной лесной службы Забайкальского края Джамала Лайпанова, с начала пожароопасного сезона зарегистрировано всего 377 лесных пожаров на общей площади 154,2 тыс. гектаров, в том числе покрытой лесом 126,7 тыс. гектаров, не покрытой лесом 18,7 тыс. гектаров, нелесной 8,6 тыс. гектаров.

Оперативность тушения лесных пожаров в 2016 году составляет в первые сутки — 52%, во вторые сутки — 19,1%, в третьи и последующие сутки — 28,9%. Для сравнения, в прошлом годку в первые сутки тушили 35,8% пожаров, во вторые сутки — 23,7%, в третьи и последующие сутки — 40,5%.

С начала пожароопасного сезона зарегистрировано 429 степных пожаров на площади 30,4 тыс. гектаров, все пожары ликвидированы.

Джамал Лайпанов отметил, что в 2016 году самыми горимыми районами стали Сретенский (37 пожаров), Чернышевский (36), Петровск-Забайкальский (27), Нерчинско-Заводский (22), Красночикойский (20), Хилокский (20).

«Основной причиной возникновения пожаров в 80,2% случаев являются действия местного населения. На нарушение запрета по выжиганию сухой травы, установленного правительством РФ в 2016 году, приходится 10,7%, переход пожаров с земель иных категорий составляет 4,1%, от линейных объектов возникло 2,3% пожаров, в результате грозовой активности 1,7%», — подчеркнул и.о. руководителя Гослесслужбы.

Всего выявлено пять предполагаемых виновников лесных пожаров, возбуждено три уголовных дела, одно дело передано в суд, а по остальным ведется расследование.