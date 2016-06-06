Актюбинск (Актобе), Казахстан, 6 июня, 2016, 10:00 — ИА Регнум. В ходе антитеррористической операции, которая началась сегодня, 6 июня, в Актюбинске (Актобе, Казахстан), уничтожены пять экстремистов. Два человека задержаны, сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.

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«В ходе ночных оперативно-поисковых мероприятий при задержании и оказании сопротивления сотрудникам полиции были ликвидированы еще 5 преступников и 2 задержаны», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в результате операции основную массу оружия, которое злоумышленники похитили при нападении на воинскую часть и оружейные магазины, удалось изъять. К настоящему моменту установлены личности всех, кто участвовал в налёте на склад.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июня группа неизвестных совершила нападение на оружейные магазины и воинскую часть в Актюбинске. Один из налётчиков был ранен и трое убиты. 6 июня в городе был объявлен красный уровень террористической угрозы и началась антитеррористическая операция.