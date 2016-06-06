Владикавказ, 6 июня, 2016, 09:57 — ИА Регнум. В Северной Осетии устраняют последствия обрушившегося на республику накануне, 5 июня, ливня с градом. На территории города Владикавказа и трех населенных пунктов Пригородного района — сел Гизель, Нижняя Саниба и Верхняя Саниба — введен режим чрезвычайной ситуации, сообщили ИА REGNUM 6 июня в пресс-службе регионального управления МЧС.

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К аварийно-восстановительным работам привлечены силы и средства аэромобильной группировки главного управления МЧС, Владикавказского пожарно-спасательного гарнизона, Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда, поисково-спасательной службы, шести аварийно-восстановительных бригад МРСК, 49-й отдельной бригады особого назначения внутренних войск. К вечеру прошедшего дня уже была откачана вода из подвалов 20 частных домовладений и произведен распил и вывоз более 15 крупных деревьев. В оперативном порядке было полностью восстановлено электроснабжение в городе Владикавказе.

Временно исполняющий обязанности главы республики Вячеслав Битаров на экстренном заседании поручил в течение суток помочь жителям пострадавших от града домов. Всего, как сообщало ИА REGNUM, град разрушил крыши 314 домовладений, 11 тысяч человек остались без света, и два человека получили ранения.

До поздней ночи оценкой ущерба и подсчетом количества необходимых для восстановления строительных материалов занимались члены рабочей комиссии. Предварительно только для замены кровли необходимо порядка восьми тысяч листов шифера. Окончательные итоги, по словам главы чрезвычайного ведомства, рассчитывают подвести сегодня к 10 часам утра.

По поручению руководителя республики помочь пострадавшим жителям восстановить кровлю домов необходимо как можно быстрее, так как, по прогнозам, в республике ожидаются дожди. Для этого временно исполняющему обязанности премьер-министра Таймуразу Тускаеву поручено организовать работу по поиску необходимого количества листов шифера сначала в пределах республики, затем, при необходимости, на базах соседних субъектов СКФО. Средства на закупку необходимых материалов будут выделены из резервного фонда.

Обратить внимание также надо и на качество воды, поставляемой горожанам, а также на обеспечение горячей водой за счет действующих котельных, заявил Битаров.