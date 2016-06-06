Тель-Авив, Израиль, 6 июня, 2016, 09:56 — ИА Регнум. Отношения между Израилем и Российской Федерацией становятся все теснее. Об этом, как передает РИА Новости, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

ИА REGNUM Кремлевская звезда

«Россия — мировая держава, и наши отношения становятся все теснее, — говорит глава правительства. — Я работал над сближением, и сегодня оно служит нам, нашей национальной безопасности, предотвращая ненужные и опасные столкновения на нашей северной границе».

Отметим, что 6 июня премьер-министр Израиля прибудет в Москву, в третий раз с осени 2015 года.

В повестке визита — обсуждение проблематики Сирии, а также предотвращение случайных конфликтов между военнослужащими РФ и Израиля в ходе военных операций на территории Сирии.

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