Пермь, 6 июня, 2016, 09:53 — ИА Регнум. В Перми трое подростков остановлены транспортными полицейскими, когда с железнодорожным ящиком наполненным накладками, болтами с гайками и шайбами, направлялись в пункт приема металлолома.

flashnord.com Железнодорожные пути

Сотрудники Линейного отделения полиции на станции Пермь-Сортировочная задержали двоих малолетних и одного несовершеннолетнего ребенка, которые похитили детали верхнего строения пути на станции Курья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Пермского ЛО МВД России на транспорте.

Транспортные полицейские установили, что в вечернее время местные школьники (12, 13 и 14 лет) на станции Курья собрали детали и сложили их в железнодорожный ящик. По словам подростков, похищенное они планировали сдать в пункт приема металлолома.

В отношении родителей составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Общую статистику подобных задержаний в Пермском ЛО МВД назвать затруднились, а вот в соседнем Южно-Уральском Линейном управлении МВД России на транспорте, корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что за две последних недели мая 2016 года зарегистрировано 58 сообщений по фактам хищений изделий, содержащих цветные и черные металлы, 20 фактов раскрыты в течение суток.