Профильный ЕГЭ по математике собрал более 23 тыс. подмосковных школьников
Красногорск, 6 июня, 2016, 10:04 — ИА Регнум. 6 июня в Московской области проходит единый государственный экзамен по математике профильного уровня. Всего в сдаче ЕГЭ примут участие более 23 тысяч подмосковных выпускников школ. Об этом сообщается на официальном сайте министерства образования Подмосковья.
Математику на профильном уровне, необходимую для вступительных экзаменов в вуз, в 2016 году будут сдавать 23 тысяч 279 школьников области.
Экзамены проходят в 230 пунктах проведения, среди которых один пункт по медицинским показаниям был организован на дому.
За ходом проведения экзаменов в этом году будут следить 572 общественных наблюдателяейи девять онлайн-наблюдателей в ситуационном центре Московской области.
Продолжительность экзамена составить 3 часа 55 минут. Узнать свои результаты участники ЕГЭ смогут после 21 июня 2016 года.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 мая более чем 32 тысячи выпускников 11-х классов подмосковных школ сдавали обязательный экзамен по русскому языку. 2 июня более 27 тысяч выпускников писали экзамен по математике базового уровня. Всего в 2016 году государственный экзамен по разным предметам предстоит сдать более чем 34 тысячам учащихся.