Красногорск, 6 июня, 2016, 10:04 — ИА Регнум. 6 июня в Московской области проходит единый государственный экзамен по математике профильного уровня. Всего в сдаче ЕГЭ примут участие более 23 тысяч подмосковных выпускников школ. Об этом сообщается на официальном сайте министерства образования Подмосковья.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Математику на профильном уровне, необходимую для вступительных экзаменов в вуз, в 2016 году будут сдавать 23 тысяч 279 школьников области.

Экзамены проходят в 230 пунктах проведения, среди которых один пункт по медицинским показаниям был организован на дому.

За ходом проведения экзаменов в этом году будут следить 572 общественных наблюдателяейи девять онлайн-наблюдателей в ситуационном центре Московской области.

Продолжительность экзамена составить 3 часа 55 минут. Узнать свои результаты участники ЕГЭ смогут после 21 июня 2016 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 мая более чем 32 тысячи выпускников 11-х классов подмосковных школ сдавали обязательный экзамен по русскому языку. 2 июня более 27 тысяч выпускников писали экзамен по математике базового уровня. Всего в 2016 году государственный экзамен по разным предметам предстоит сдать более чем 34 тысячам учащихся.