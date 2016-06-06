Москва, 6 июня, 2016, 09:44 — ИА Регнум. Детские сказки Александра Сергеевича Пушкина являются самыми популярными среди произведений автора, спрос на них составляет 31% от общих продаж всех его произведений, сообщается в аналитическом исследовании продаж за год, которое провел «Московский Дом книги» в преддверии дня рождения поэта 6 июня.

Цитата из м/ф «Сказка о царе Салтане». режИван Иванов-Вано, Лев Мильчин. 1984. СССР Белка и орешки

При этом самой читаемой среди москвичей является «Сказка о рыбаке и рыбке», спрос на нее составляет 20% от общих продаж этого жанра. Далее следуют «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» (12%), «Сказка о царе Салтане» (6%) и «Сказка о золотом петушке» (4%).

На втором месте по популярности — роман в стихах «Евгений Онегин», который занимает 17% продаж, а на третьем — поэзия.

Самой известной поэмой является «Руслан и Людмила» (6%). К циклу коротких пьес «Маленькие трагедии» проявляют интерес 2%. Среди прозаических пушкинских произведений наибольшей популярностью пользуется роман «Капитанская дочка» (7%), роман «Дубровский» и цикл «Повести Белкина» (по 6%).