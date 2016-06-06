Токио, 6 июня, 2016, 09:40 — ИА Регнум. Компания Nissan готовит к показу обновленную версию своего популярного кроссовера Qashqai, сообщает «Дейли-Мотор».

nissaninsider.co.uk Nissan Qashqai Premium

Новый автомобиль будет создан на базе концепт-кара Nissan Qashqai Premium, в 2015 году показанного на автовыставке в Женеве.

Сообщается, что прототип изначально разрабатывался с расчетом на его серийное производство. Внешне новинка будет отличаться нестандартными бамперами, боковыми решетками и 20-дюймовыми колесными дисками.

Под капотом Nissan Qashqai Premium будет иметь 1,2-литровый двигатель с 6-диапазонной механической трансмиссией или «вариатором».

На сегодняшний день на российском авторынке продается версия Qashqai, укомплектованная бензиновым мотором мощностью в 115 и 144 лошадиные силы. Второй тип двигателя используется в полноприводной версии кроссовера. Базовая версия предлагаемого на российском авторынке Nissan Qashqai обойдется покупателю в 1,049 млн рублей, а топовая модификация Qashqai стоит около 1,62 млн рублей.