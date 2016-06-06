Москва, 6 июня, 2016, 09:39 — ИА Регнум. 69% жителей России согласны с тем, что выход на пенсию — это возможность посвятить время себе, семье, своим хобби и увлечениям. 67% респондентов воспринимают выход на пенсию как заслуженный отдых, позволяющий вести спокойный и размеренный образ жизни. Доля нейтральных ответов по этим двум высказываниям не превышает четверти голосов. Отрицательные ответы находятся в пределах 10%. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

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Другие же определения пенсии в большей степени разделили аудиторию, показав страхи жителей России перед выходом на пенсию. Так, почти половина опрошенных (47%) считают, что выход на пенсию влечет за собой снижение социального положения. А 44% респондентов думают, что пенсия ведет к потере профессионального статуса.

Четверо из десяти опрошенных (40%) опасаются, что выход на пенсию ведет к нищете, безнадежности и бессилию. А результаты по вопросу достаточности пенсионных выплат для нормальной жизни выглядят более чем тревожными. Так, 77% граждан РФ полагают, что пенсия для нормальной жизни не является достаточным обеспечением. И только 6% респондентов надеются достойно прожить на пенсионные выплаты.

В опросе приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 18 до 50 лет, проживающие в городах с населением свыше 100 тысяч человек, во всех федеральных округах страны. Выборка репрезентирует взрослое трудоспособное население России.

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Как сообщало ИА REGNUM, большинство работающих жителей России мечтает о достаточно ранней пенсии — в среднем в 56 лет. Согласны на увеличение пенсионного возраста только 10% опрошенных. При этом почти 70% респондентов считают увеличение пенсионных выплат при условии более позднего выхода на пенсию самым лучшим стимулом для пересмотра пенсионного возраста в сторону увеличения.