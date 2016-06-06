Москва, 6 июня, 2016, 09:33 — ИА Регнум. Водитель такси стал жертвой нападения собственных пассажиров на юго-востоке столицы. Нетрезвые мужчины отказались платить за проезд, после чего ограбили и избили таксиста, сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Такси

Инцидент произошел на улице Маршала Голованова, куда 24-летний водитель Hyundai Solaris доставил двоих мужчин. Пассажиры были пьяны и отказались заплатить за проезд 1 тыс. рублей. Затем они стали угрожать таксисту ножом, отобрали у него 500 рублей и мобильный телефон, после чего нанесли водителю телесные повреждения и скрылись.

Потерпевший немедленно обратился в полицию, по факту происшествия было возбуждено уголовное дело о разбое. Одного из подозреваемых, 28-летнего мужчину, стражи порядка задержали на улице Ферганской, поиск второго злоумышленника продолжается.