Оренбург, 6 июня, 2016, 09:28 — ИА Регнум. В Оренбурге 6 июня возле памятника А.С.Пушкину и В.И. Далю пройдет поэтический марафон. Сначала к микрофону выйдут писатели и поэты оренбургского края. Затем микрофон передадут горожанам и гостям Оренбурга. Все участники должны прочитать по два стихотворения. По условиям марафона одно стихотворения должно быть пушкинским. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном отделении союза российских писателей, который является инициатором поэтического марафона.

Орест Кипренский Портрет А. С. Пушкина. Фрагмент 1827

Стоит отметить, что поэтический марафон стал традиционным мероприятием, он проводится уже на протяжении пяти лет и пользуется популярностью.

Кроме поэтического марафона в Оренбурге, в библиотеке им. Н.К. Крупской в честь празднования Пушкинского дня России проходит просветительская акция"Я вдохновенно Пушкина читал». Перед входом в учреждение культуры на ул. Советской (главная улица города — ИА REGNUM) в день рождения Александра Пушкина звучат стихи не только на русском, но и на разных языках народов России, и на иностранных языках, а также романсы.

Оренбуржцы смогут принять участие в различных викторинах и играх, мастер-классах, познакомиться с разнообразными выставками, посвященными жизни и творчеству поэта, на которых можно будет увидеть уникальные, прижизненные издания Александра Пушкина, посмотреть мультфильмы по сказкам, сфотографироваться с героями произведений поэта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в библиотке им. Н.К.Крупской.

К 180-летию написания повести «Капитанская дочка» можно будет посмотреть художественный (1958 года) и мультипликационный (2005 года) фильмы «Капитанская дочка». Кроме того, гости библиотеки познакомятся с коллекцией «Капитанской дочки», которая насчитывает более 100 книг, в том числе на языках народов мира (французском, греческом, английском, казахском, немецком, вьетнамском, панджаби и других).

В день рождения Александра Пушкина в Оренбуржье вручат престижную литературную премию «Капитанская дочка-2016». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области, в этом году в номинации непрофессиональных авторов было более 300 претендентов на шесть призовых мест.

Ежегодная всероссийская литературная Пушкинская премия «Капитанская дочка» учреждена в 1996 году правительством Оренбургской области и Оренбургским отделением Союза писателей России в память о пребывании великого русского писателя в Оренбургском крае.

Премия присуждается авторам Оренбуржья за лучшие литературные произведения, созвучные идеям пушкинского творчества и отражающие духовный мир современного человека. Ежегодно награда присуждается в двух номинациях: «Произведения профессиональных литераторов» и «Сочинения учащихся общеобразовательных, средних специальных и высших учебных заведений».

Добавим, что в Оренбургский губернаторский музей тематический день, посвященный дню рождения А.С.Пушкина провел 5 июня (сегодня, 6 июня, в музее согласно режиму работы — выходной). В учреждении культуры ежегодно проводятся «Пушкинские дни» — отмечаются памятные даты, связанные с жизнью и творчеством поэта.

5 июня стихи А.С.Пушкина и романсы на его стихотворения прозвучали «Музыкально-поэтическом альбоме эпохи А.С. Пушкина». Сотрудники музея организовали тематическую экскурсию в «Пушкинском зале», а также тематическую экскурсию «Бунт бессмысленный и беспощадный. 5 июня работал музейный кинозал с показом фильмов «Пушкинская дорога», «Последняя дуэль», «Семь перстней А.С. Пушкина», «Русский бунт».

Стоит отметить, что среди раритетов Оренбургского губернаторского музея — подлинная посмертная маска с лица А.С. Пушкина, пушка Пугачевского войска, дамский столик императорского дворца начала XIX в., сабли, жалованные оренбургским казакам императрицами Елизаветой и Екатериной.

Гипсовый слепок с лица умершего поэта — Александра Пушкина, изготовленный в день его смерти, — уникальный экспонат. В музее истории Оренбурга хранится копия, оригинальная маска находится в областном краеведческом музее. Изготовление маски производилось под наблюдением Василия Жуковского скульптором Самуилом Гальбергом. Сначала был сделан слепок лица поэта, а затем с этого слепка было изготовлено 15 копий. До настоящего времени сохранилось всего четыре экземпляра. Многие годы среди краеведов велись споры о том, кто привёз маску в Оренбург. По одной из гипотез, это сделал Владимир Даль. По другой версии, маску доставил в Оренбург губернатор Василий Перовский, который общался с другом Пушкина Василием Жуковским.