День рождения Пушкина Оренбург отметит поэтическим марафоном
Оренбург, 6 июня, 2016, 09:28 — ИА Регнум. В Оренбурге 6 июня возле памятника А.С.Пушкину и В.И. Далю пройдет поэтический марафон. Сначала к микрофону выйдут писатели и поэты оренбургского края. Затем микрофон передадут горожанам и гостям Оренбурга. Все участники должны прочитать по два стихотворения. По условиям марафона одно стихотворения должно быть пушкинским. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном отделении союза российских писателей, который является инициатором поэтического марафона.
Стоит отметить, что поэтический марафон стал традиционным мероприятием, он проводится уже на протяжении пяти лет и пользуется популярностью.
Кроме поэтического марафона в Оренбурге, в библиотеке им. Н.К. Крупской в честь празднования Пушкинского дня России проходит просветительская акция"Я вдохновенно Пушкина читал». Перед входом в учреждение культуры на ул. Советской (главная улица города — ИА REGNUM) в день рождения Александра Пушкина звучат стихи не только на русском, но и на разных языках народов России, и на иностранных языках, а также романсы.
Оренбуржцы смогут принять участие в различных викторинах и играх, мастер-классах, познакомиться с разнообразными выставками, посвященными жизни и творчеству поэта, на которых можно будет увидеть уникальные, прижизненные издания Александра Пушкина, посмотреть мультфильмы по сказкам, сфотографироваться с героями произведений поэта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в библиотке им. Н.К.Крупской.
К 180-летию написания повести «Капитанская дочка» можно будет посмотреть художественный (1958 года) и мультипликационный (2005 года) фильмы «Капитанская дочка». Кроме того, гости библиотеки познакомятся с коллекцией «Капитанской дочки», которая насчитывает более 100 книг, в том числе на языках народов мира (французском, греческом, английском, казахском, немецком, вьетнамском, панджаби и других).
В день рождения Александра Пушкина в Оренбуржье вручат престижную литературную премию «Капитанская дочка-2016». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области, в этом году в номинации непрофессиональных авторов было более 300 претендентов на шесть призовых мест.
Ежегодная всероссийская литературная Пушкинская премия «Капитанская дочка» учреждена в 1996 году правительством Оренбургской области и Оренбургским отделением Союза писателей России в память о пребывании великого русского писателя в Оренбургском крае.
Премия присуждается авторам Оренбуржья за лучшие литературные произведения, созвучные идеям пушкинского творчества и отражающие духовный мир современного человека. Ежегодно награда присуждается в двух номинациях: «Произведения профессиональных литераторов» и «Сочинения учащихся общеобразовательных, средних специальных и высших учебных заведений».
Добавим, что в Оренбургский губернаторский музей тематический день, посвященный дню рождения А.С.Пушкина провел 5 июня (сегодня, 6 июня, в музее согласно режиму работы — выходной). В учреждении культуры ежегодно проводятся «Пушкинские дни» — отмечаются памятные даты, связанные с жизнью и творчеством поэта.
5 июня стихи А.С.Пушкина и романсы на его стихотворения прозвучали «Музыкально-поэтическом альбоме эпохи А.С. Пушкина». Сотрудники музея организовали тематическую экскурсию в «Пушкинском зале», а также тематическую экскурсию «Бунт бессмысленный и беспощадный. 5 июня работал музейный кинозал с показом фильмов «Пушкинская дорога», «Последняя дуэль», «Семь перстней А.С. Пушкина», «Русский бунт».
Стоит отметить, что среди раритетов Оренбургского губернаторского музея — подлинная посмертная маска с лица А.С. Пушкина, пушка Пугачевского войска, дамский столик императорского дворца начала XIX в., сабли, жалованные оренбургским казакам императрицами Елизаветой и Екатериной.
Гипсовый слепок с лица умершего поэта — Александра Пушкина, изготовленный в день его смерти, — уникальный экспонат. В музее истории Оренбурга хранится копия, оригинальная маска находится в областном краеведческом музее. Изготовление маски производилось под наблюдением Василия Жуковского скульптором Самуилом Гальбергом. Сначала был сделан слепок лица поэта, а затем с этого слепка было изготовлено 15 копий. До настоящего времени сохранилось всего четыре экземпляра. Многие годы среди краеведов велись споры о том, кто привёз маску в Оренбург. По одной из гипотез, это сделал Владимир Даль. По другой версии, маску доставил в Оренбург губернатор Василий Перовский, который общался с другом Пушкина Василием Жуковским.