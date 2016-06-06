Париж, 6 июня, 2016, 08:59 — ИА Регнум. Популярный компактный минивэн французского автоконцерна Renault предстал в обновленном виде под названием Grand Scenic, сообщает «Дейли-Мотор».

Norbert Aepli, Switzerland Renault Grand Scenic

Новинка станет семиместной, в отличие от предыдущей пятиместной версии. Grand Scenic будет разработан на платформе CMF и заметно прибавит в размерах. Обновленный компактный минивэн будет производиться во французской Трикастине.

Автомобиль получит панорамный люк, 20-дюймовые колесные диски, новые бамперы, светодиодную оптику и многое другое.

Новое поколение Renault Grand Scenic в большей степени стало похоже на кроссовер, чем на минивэн.

Багажное отделение нового автомобиля станет на 40 литров больше багажника предшественника Grand Scenic.

В салоне появится новая приборная панель, два цифровых дисплея и информационно-развлекательная система R-Link второго поколения.

В моторной линейке Grand Scenic будут 6 дизельных моторовов, мощностью от 94 до 158 лошадиных сил, а также бензиновые двигатели, диапазон мощности которых находится в пределах от 113 до 128 «лошадей». Двигатели будут комплектоваться механическими или роботизированными коробками перемены передач с двойным сцеплением.

Официальная презентация нового Grand Scenic запланирована на осень этого года и пройдет на автосалоне в Париже. Цены на новинку будут объявлены накануне его официальной премьеры.