Москва, 6 июня, 2016, 08:56 — ИА Регнум. Информация о взломе базы данных 100 млн пользователей российской социальной сети «ВКонтакте», не соответствует действительности. Распространённые в СМИ сообщения об утечке данных касаются неактуальных паролей. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.

ИА REGNUM Вконтакте

«Взлома базы данных «ВКонтакте» не было, речь идет о старой базе логинов/паролей, которую мошенники собирали в период с 2011 по 2012 годы», — говорится в сообщении. В этой базе всем пользователям были заменены данные для входа на страницу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 июня портал Motherboard распространил информацию, что личные данные более 100 млн пользователей «ВК» появились в теневом сегменте интернета и были выставлены на продажу хакером под ником Peace. Речь шла о данных, содержащих имя, фамилию, адрес электронной почты, телефон и пароль.