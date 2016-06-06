Москва, 6 июня, 2016, 08:53 — ИА Регнум. Распоряжением правительства РФ утвержден план проведения в 2017 году Года экологии. Предусмотренные планом меры направлены на достижение целей и задач Основ государственной политики в области экологического развития России до 2030 года, сообщается на сайте правительства РФ.

ИА REGNUM Госдума

Основные направления реализации плана: нормирование воздействия на окружающую среду и переход на наилучшие доступные технологии; особо охраняемые природные территории и животный мир; Байкальская природная территория; Арктика; экологическое просвещение.

Проведение в 2017 году Года экологии будет способствовать привлечению общественного внимания к вопросам экологического развития, сохранения биологического разнообразия, обеспечения экологической безопасности.