Пхеньян, 6 июня, 2016, 08:41 — ИА Регнум. Политика изоляции и экономических санкций против Северной Кореи оказалась безрезультатной, поскольку, несмотря на урон, нанесенный экономике страны последним пакетом санкций, Пхеньян по-прежнему не стремится отказаться от желания создать ядерное оружие, а также обзавестись арсеналом баллистических ракет, пишет Даг Бендоу в статье для National Interest.

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По данным экспертов, на сегодняшний день у Пхеньяна достаточно материалов для создания приблизительно 20 ядерных зарядов. Этого количества достаточно, чтобы страна стала заметным игроком, однако не настолько, чтобы считаться крупной ядерной державой. Тем не менее эксперты отмечают, что Северная Корея может наращивать свой потенциал на семь боеголовок в год, а при таки темпах в течение следующих двух администраций Пхеньян сравняется по мощи с Индией, Израилем и Пакистаном.

И это несмотря на все действия Южной Кореи, которая сделала уже всё, что было в силах Сеула для противодействия Пхеньяну. Были прекращены поставки помощи, а также закрыт индустриальный парк в Кэсоне, с помощью которого КНДР имела доступ к твердой валюте. Без необходимых средств, как предполагалось, Пхеньян не сможет дальше развивать свои арсенал и экономику. Эти шаги породили больше яростной риторики, чем реальных изменений в курсе страны.

Как отмечает автор, Вашингтон мог бы вмешаться и усилить санкции со своей стороны, однако, как показывает опыт Кубы, такие действия вряд ли приведут к смене курса. Даже Судан смог на протяжении десятилетий существовать в условиях экономической изоляции.

Одним из возможных ответов на растущую угрозу со стороны КНДР могло бы стать военное вторжение, но и оно будет носить крайне рискованный характер, а вероятность его успеха будет сокращаться по мере того, как Пхеньян будет наращивать свой ядерный потенциал. Сторонники такого подхода утверждают, что для сохранения своей власти лидер КНДР Ким Чен Ын не станет предпринимать никаких действий, однако они могут и ошибаться, и тогда Пхеньян может нанести удар по Сеулу. Американо-корейский союз может не выдержать одностороннего решения Вашингтон начать конфликт, который будет вестись на южнокорейской территории. Нужно учитывать, подчеркивает автор, что Ким Чен Ын может подумать, что этот удар является попыткой США сместить очередной режим, поэтому начало открытого конфликта может стать для него неизбежным. Да, его правительство будет свергнуто, но в процессе его свержения в проигрыше окажутся все.

Вместо безуспешных и опасных шагов, которые предлагаются или уже предпринимаются для того, чтобы заставить КНДР отказаться от своих ядерных амбиций, автор предлагает подойти к проблеме с другой стороны.

Во-первых, считает автор, необходимо начать двусторонние и многосторонние переговоры с Пхеньяном, в ходе которых будут определены параметры какого-никакого соглашения. Убедить Пхеньян отказаться от существующего арсенала будет невозможно, поэтому необходимо ограничить производство ядерных зарядов в будущем, а также принять меры для предотвращения его распространения. В то же самое время США и союзники Белого дома должны сделать все шаги, чтобы Пхеньян мог понять, что стране ничего не угрожает. Безусловно, в КНДР не перестанут заявлять о том, что их действия — ответ на возможную агрессию, но, как говорится, даже у параноиков есть враги. И нельзя забывать, отмечает автор, что США регулярно свергают режимы при первой возможности. Наиболее показательным стало решение Вашингтона поддержать свержение лидера Ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи, который пошел на сделку с Западом и отказался от планов создания ядерного оружия и развития ракетных технологий, из-за чего он оказался безоружен против вторжения НАТО. В КНДР данное событие освещалось широко.

Во-вторых, необходимо подготовиться к тому, что Северная Корея действительно станет страной, обладающей ядерным потенциалом. При таком развитии событий Южная Корея и Япония, прежде всего, должны повысить боеспособность своих вооруженных сил. А на фоне растущей угрозы со стороны Северной Кореи оправдать инвестиции в оборону будет несложно.

Если Сеулу и Токио — основным целям для агрессии Пхеньяна — удастся нарастить потенциал для нанесения ответного или предупредительного удара, КНДР будет знать, что развязанный ею конфликт не будет бескровным. В свою очередь, и Китай должен понимать, что если в соседних с ним странах начнется хаос, ему также не избежать потерь.

В-третьих, США могут начать серьезное региональное обсуждение того, чтобы и Сеул, и Токио могли начать развивать свои ядерные программы, которые станут противовесами северокорейской. Ядерное распространение не является желанным шагом, однако идти на такой вариант лучше, чем оставлять ядерное оружие в руках «плохих парней, таких как Россия, Китай и Северная Корея», как отмечает автор. Не в интересах США оставаться в центре возможного конфликта, при котором существует риск для Лос-Анджелеса и Сеула.

Более того, в КНДР должны понимать, что их ядерная программа не станет для них преимуществом, тогда как в Китае должны знать, что действия их союзника могут привести к появлению ядерного оружия в других странах в регионе. Усвоив эту мысль, Пекин будет действовать более активно в отношении Пхеньяна.

И наконец, Вашингтон должен перестать вмешиваться в дела в регионе. В отсутствие вооруженных сил США вблизи от КНДР, до США Ким Чен Ыну будет мало дело. Если передать ответственность за КНДР на те, страны, которые наиболее заинтересованы в мире и стабильности в регионе — Республике Корея, Японии, России и Китаю — они будут принимать более решительные меры против КНДР. Вашингтону нет смысла ввязывать в классический конфликт в Северо-Восточной Азии, а участвовать в ядерном противостоянии — абсолютное безумие.