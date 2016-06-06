Москва, 6 июня, 2016, 08:31 — ИА Регнум. Нефть получила со стороны ОПЕК довольно четкий сигнал о том, что картель в ближайшее время не собирается оказывать влияние на цены на энергоноситель. Конечно, чего-то подобного рынок и ждал, но подобные решения могут на какое-то время отсрочить достижение баланса спроса и предложения на мировом рынке. А это значит, что и для длительного внушительного роста котировок марки Brent пока не стоит, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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«Тем более, что фиксация цен на относительно высоких уровнях может привести к возобновлению добычи сланцевой нефти в США, что будет только увеличивать объем предложения энергоносителя. Хотя в краткосрочной перспективе, при условии, что данные по коммерческим запасам в США будут сигнализировать о дальнейшем их сокращении, краткосрочные попытки роста в область 52,50 при условии прорыва недавнего максимума на уровне 50,95, вполне реальны», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 6 июня, мировые цены на нефть демонстрируют уверенный рост, отыграв сообщение Baker Hughes о росте числа нефтяных буровых установок, свидетельствуют данные торгов. Так, по состоянию на 07.41 мск стоимость нефть марки Brent поднималась на 0,89% до 50,08 доллара за баррель. Цена WTI — на 1,05%, до 49,13 доллара за баррель.