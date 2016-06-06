Сочи, Краснодарский край, 6 июня, 2016, 08:30 — ИА Регнум. 27-й Открытый российский фестиваль «Кинотавр» начнет свою работу 6 июня в Сочи, сообщает пресс-служба фестиваля.

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». реж Владимир Мотыль. 1969. СССР У моря

В 2016 году в основном конкурсе будут участвовать 14 полнометражных фильмов. Из них девять являются дебютными работами. Пять фильмов, из числа участвующих в конкурсе, сняты режиссерами-женщинами.

Председателем жюри фестиваля будет режиссер Николай Лебедев. Помогать ему будут актер Сергей Шакуров, продюсер Джаник Файзиев, кинокритик Нина Зархи, оператор Сергей Мачильский, сценарист Анна Пармас и актриса Мария Шалаева.

Откроется фестиваль показом альманаха «Петербург. Только по любви», снятым семью женщинами-режиссерами — Авдотьей Смирновой, Ренатой Литвиновой, Анной Пармас, Оксаной Бычковой, Аксиньей Гог, Натальей Назаровой и Натальей Кудряшовой. Закрывать фестиваль будет демонстрация фильма Веры Сторожевой «Сдается дом со всеми неудобствами».

В основной конкурс фестиваля зачислены кинокартины «Коллектор» Алексея Красовского, «Врач» Гоши Куценко, «Ученик» Кирилла Серебренникова, «Человек из будущего» Романа Артемьева, «Год литературы» Ольги Столповской, «Зоология» Ивана Твердовского, «Иван» Алены Давыдовой, «Огни большой деревни» Илья Учителя, «После тебя» Анны Матисон, «Разбуди меня» Гийома Проценко, «Рыба-мечта» Антона Бильжо, «Хороший мальчик» Оксаны Карас, «Чужая работа» Дениса Шабаева, «Я умею вязать» Надежды Степановой при участии Сергея Иванова.

В конкурсе короткометражного кино — «Кинотавр. Короткий метр», примут участие 26 фильмов. Председателем жюри программы «Короткий метр» будет продюсер Елена Гликман.

Фестиваль «Кинотавр» проводится с 1991 года и считается мероприятием, ежегодно определяющим лицо отечественного кинематографа.