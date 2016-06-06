Москва, 6 июня, 2016, 08:20 — ИА Регнум. Рубль на предстоящей неделе будет находиться во власти ожиданий по решению Центробанка России по уровню ставки. По мнению аналитика ГК Forex Club Ирины Роговой, в последнее время рынок закладывается на возможность скорого смягчения монетарной политики.

ИА REGNUM Рубль к доллару

«Вроде, инфляция стабилизировалась (в марте и апреле показатель находился на уровне 7,3% в годовом выражении) и регулятор может начать действовать в направлении стимулирования экономики, что потенциально может ослабить рубль. Но, несмотря на это, ценовое давление все еще ощутимо, и в текущих условиях вряд ли снижение может быть активным — вероятно, оно не превысит 0,5%», — пояснила Рогова.

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«Для реального сектора это капля в море. А вот ускорить инфляцию такой шаг может. Поэтому не исключено, что ЦБ РФ пока не будет торопиться со смягчением. И бездействие регулятора рубль может воспринять позитивно, нацеливаясь на движение к нижней границе установившегося в последнее время диапазона, ограниченного уровнями 64,00 — 67,50», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ установил официальный курс доллара и евро на 6 июня. Так, доллар подорожал на 10 копеек до 66,85 рубля. Евро, напротив, упал на 25 копеек до 74,56 рубля. Цена на нефть марки Brent выросла на 0,89% — до 50,08 доллара за баррель.