Южно-Сахалинск, 6 июня, 2016, 08:09 — ИА Регнум. Все процедуры, необходимые для передачи «дальневосточных гектаров» в собственность участников программы, должны быть завершены муниципальными образованиями к 1 октября 2016 года, заявил глава региона Олег Кожемяко, сообщает 6 июня пресс-центр губернатора и правительства Сахалинской области.

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Губернатор напомнил, что к 25 мая этого года муниципальные образования региона подготовили схемы земельных участков под выделение в рамках закона о «дальневосточном гектаре». Теперь, к моменту распространения действия закона на всю территорию области, то есть к 1 октября, необходимо выполнить межевание земель.

Граждане, которые желают в соответствии с новым федеральным законом получить участок земли, должны будут лишь подать заявление в местную администрацию. Сделать это они могут письменно или воспользовавшись специальным сайтом.

Как пояснила министр имущественных и земельных отношений Сахалинской области Елена Гах, земельные участки ставятся на кадастровый учет по упрощенной схеме — процедура отработана специалистами министерства и занимает всего два дня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, граждане уже заключили первые договоры на предоставление бесплатных участков земли в Тымовском районе Сахалина. Власти предоставят по пять гектаров земли двум группам из пяти человек, которые собираются заниматься сельским хозяйством.