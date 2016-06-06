Барнаул, 6 июня, 2016, 07:43 — ИА Регнум. С начала сезона активности клещей в поликлиники Алтайского края обратились 6297 человек, из них 1945 детей. Об этом сообщает официальный сайт Роспотребнадзора.

encephalitis.ru Клещевой сезон на Алтае

В Барнауле, по данным специалистов, от клещей пострадали 1970 человек, в том числе — 405 детей.

«Комиссионно диагноз «клещевой энцефалит» подтвержден у 7 взрослых жителей региона. Среди заболевших — 3 жителя Барнаула. В тяжелой форме заболевание перенесли четверо больных», — отмечают в Роспотребнадзоре.

Как уже сообщало ИА REGNUM, численность и активность клещей в регионе сейчас снижается, но продолжает оставаться на высоком уровне. В связи с этим специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю еще раз напоминают о необходимости соблюдения основных мер профилактики клещевого энцефалита.