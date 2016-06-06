Усть-Каменогорск, Казахстан, 6 июня, 2016, 07:57 — ИА Регнум. До конца июня 2016 года на казахстанском заводе «Азия Авто» начнется сборка автомашин марки Lada, сообщает «Дейли-Мотор» со ссылкой на директора завода Ержана Мандиева.

lada.ru Lada Granta

По его словам, конвейер завода готовится к сборке трех моделей Lada: Lada Kalina, Lada Granta, а также 5-дверной Lada 4×4 «Нива».

Первая партия продукции завода в Усть-Каменогорске будет состоять из 50 Lada Granta, 50 Lada Kalina и 20 внедорожников «Нива».

Эти объёмы являются стартовыми, начиная с июля они будут увеличиваться. Кроме того, в текущем году руководство завода надеется освоить сборку хэтчбека Lada XRay и седана Lada Vesta.

Согласно статистике, Lada на автомобильном рынке Казахстана демонстрирует лучшие показатели продаж по сравнению с остальными 40 брендами, представленными на нем. За первые четыре месяца 2016 года на авторынке Казахстана было продано 2 713 единиц автомобилей марки Lada.

Кроме того, всвязи с экономическим кризисом и девальвацией валют, жители Казахстана отказываются от покупки иномарок, предпочитая более бюджетные модели Lada.