Эр-Рияд, 6 июня, 2016, 07:21 — ИА Регнум. Энергетическая национальная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила о снижении цен на нефть для потребителей нефти из Евросоюза и о повышении — для американских клиентов, пишет газета The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Изменения стоимости фьючерсов с поставкой в июле следующее. Для северо-западной части ЕС цены будут снижены на 35 центов за один баррель, а для средиземноморского региона — на десять центов. Повышение для Соединённых Штатов составило десять центов за один баррель.

Отмечается, что падение цен на нефть вызвано появлением на рынке ЕС нового поставщика — Ирана. Иран поставляет в ЕС 400 тыс. баррелей в сутки, а в ближайшие месяцы повысит объём до 700 тыс.

Saudi Aramco провела изменения цен после того, как 2 июня в Вене завершился очередной саммит ОПЕК, на котором представители стран — экспортёров нефти не смогли придти к соглашению об установлении квот на нефтедобычу.

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