Якутск, 6 июня, 2016, 07:44 — ИА Регнум. В аэропорту Нерюнгри самолёт авиакомпании «Якутия», летевший из Тюмени, получил повреждения при заходе на посадку. Воздушное судно Хокер-125, выполнявшее рейс, задело кроны деревьев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе дальневосточной транспортной прокуратуры.

yakutia.aero Самолёт авиакомпании «Якутия»

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Находившиеся на борту 5 пассажиров и 3 члена экипажа не пострадали. Тем не менее, в связи с этим авиационным происшествием, Нерюнгринская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полётов.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле проверку в отношении авиакомпании «Якутия» начала Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. Надзорное ведомство ставило тогда под сомнение соблюдение законодательства при местных авиаперевозках пассажиров и багажа, осуществлявшихся в Иркутской области и Якутии. Основанием для начала проверки стала информация о 300%-х накрутках при формировании тарифов на перелёты по территории этих регионов, изложенная в документальном фильме «Авиабилетная аномалия».