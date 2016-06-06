Веллингтон, 6 июня, 2016, 07:02 — ИА Регнум. Колебания земной поверхности к северо-востоку от берегов Новой Зеландии зафиксировала Геологическая служба США в 05:35 мск в понедельник, 6 июня. Магнитуда сейсмособытия составила 6,0 единиц, сообщается на сайте ведомства.

tonkosti.ru Новая Зеландия

Очаг землетрясения находился на глубине 10 тысяч метров. Расстояние его эпицентра до ближайшей суши — острова Рауль, Новая Зеландия — составляет 143 км.

Сообщений об угрозе цунами не поступало.