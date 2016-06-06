Пекин, 6 июня, 2016, 07:02 — ИА Регнум. Центральный паритетный курс юаня к доллару США повысился до отметки в 6,5497 юаня за доллар. Центробанк КНР укрепил национальную валюту на 0,45% — в последний раз подобное происходило в феврале.

megabanki.ru Юань

Главный финансовый регулятор Китая укрепил юань вскоре после серьезного снижения курса в конце мая. 30 мая курс юаня к доллару США снизился до отметки в 6,5784 юаня за доллар. В последний раз подобный курс был зафиксирован в феврале 2011 г., пишет «Синьхуа».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 30 мая в целях поддержания уровня ликвидности на межбанковском рынке Народный банк Китая провел операции РЕПО на сумму 65 млрд юаней ($9,88 млрд).