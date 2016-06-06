Якутск, 6 июня, 2016, 07:20 — ИА Регнум. Якутия может оказаться втянутой в коррупционный скандал с мэром Владивостока Игорем Пушкарёвым. В свете ареста главы столицы Приморья в республике вспомнили продажу акций «Якутцемента» «Востокцементу», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Сделка состоялась в 2014 году и, по мнению члена партии «Гражданская платформа» Эрнста Берёзкина, была коррупционной. Теперь СМИ республики надеются, что правоохранительные органы, распутывающие владивостокский коррупционный клубок, разберутся и в законности этой продажи.

Josch13 Клубок. Змея

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«Вести Якутии» вспоминают, что в 2011 году один из собственников «Якутцемента», местный миллиардер Александр Аммосов продал свою долю акций (51%) за 1,1 млрд рублей. А в начале 2014 года оставшиеся акции, принадлежавшие Якутии (48,88%), «Востокцемент» купил всего за 400 млн рублей. «Если учесть девальвацию рубля, то получается, что Якутия продала свой пакет акций «Якутцемента» в 6 раз дешевле, чем продал свой пакет акций предприниматель Александр Аммосов, — цитируют «Вести Якутии» Эрнста Берёзкина. — Я считаю, что такая сделка была возможна только при наличии личной заинтересованности руководства республики, проще говоря, взяток. Руководство республики в преддверии освоения миллиардных средств, выделяемых под снос ветхого и аварийного жилья, при растущей потребности в цементе со стороны «АЛРОСА», в связи с переходом на подземную добычу, по цене одного коровника продало основу всей строительной отрасли владивостокским бизнесменам. Это неприкрытая коррупция».

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Владивостока Игорь Пушкарёв был арестован 2 июня, он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. По версии следствия, Пушкарёв в 2009—2014 годах организовал приобретение муниципальным предприятием «Дороги Владивостока» у группы компаний «Востокцемент» строительных материалов в большом объёме. При этом «Востокцемент» контролируют близкие родственники Игоря Пушкарёва, а учредителем и собственником имущества «Дорог Владивостока» является администрация столицы Приморья.

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