Южно-Сахалинск, 6 июня, 2016, 06:27 — ИА Регнум. Сегодня, 6 июня, стало известно о том, что правительство Сахалинской области планирует инвестировать средства в разведывательные работы и освоение месторождений «голубого топлива», которые находятся на юге острова. О чем сообщили в пресс-службе Сахалинской области.

gazprom.ru Добыча газа на шельфе

Как говорится в сообщении, система газового снабжения региона на юге острова, которая существует сегодня, уже исчерпала свои возможности. Так, «Сахалинская нефтяная компания» производит сейчас недостаточные объемы газа. В связи с этим, отмечают в пресс-службе, необходимо организовывать разведку, бурить новые скважины и ремонтировать те, которые уже существуют.

Таким образом, добытый в южном Сахалине газ власти намерены применять для газификации Анивского района и Южно-Сахалинска, планируют также организовать производство по переработке углеводородного сырья.

Кроме того, областные власти рассматривают вариант привлечения иностранных инвесторов. Об этом заявил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. По его словам, это станет возможно, когда будет известная полная информация о месторождениях. Что касается средств, то этот вопрос в настоящее время стоит на повестке дня.