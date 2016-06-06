Катманду, 6 июня, 2016, 06:16 — ИА Регнум. Министерство финансов и Управление гражданской авиации Непала подписали с властями КНР соглашение о предоставлении займа в размере $216 млн на строительство международного аэропорта в Покхаре.

Ralf Lotys Международный аэропорт Трибхуван. Непал

Строительные работы будут выполнены китайской компанией CAMC Engineering Co. Деньги на строительство объекта выделит китайский банк Exim Bank. Строительство аэропорта станет вторым по величине проектом в Непале, финансирование которого ведется на деньги китайских банков. Ранее власти Непала и КНР достигли договоренности о финансировании строительства ГЭС на западе страны. Стоимость проекта составляет около $1,6 млрд, пишет «Чжунго жибао».

Новый международный аэропорт будет расположен в 200 км от столицы Непала. Ожидается, что транспортный объект будет сдан в эксплуатацию не позднее июля 2020 г.

Аэропорт в Покхаре станет вторым международным аэропортом Непала, с его запуском власти страны планируют снизить загруженность аэропорта Катманду. Создание второго международного аэропорта даст толчок к развитию туризма в Непале.

В Покхаре начинается один из самых живописных пеших туристических маршрутов в мире — «Кольцо Аннапурны», длина которого превышает 200 км. Ежегодно в Непал пребывают около 25 тыс. туристов для прохождения по «Кольцу Аннапурны». Власти Непала ожидают, что после открытия нового аэропорта количество туристов может увеличиться вдвое.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в марте КНР и Непал договорились о расширении военного сотрудничества. Стороны договорились об обмене информацией на всех уровнях между вооруженными силами двух стран, углублении сотрудничества в процессе ликвидации последствий стихийных бедствий и совместном преследовании сторонников тибетского сепаратизма.