Китай предоставил Непалу кредит на строительство международного аэропорта
Катманду, 6 июня, 2016, 06:16 — ИА Регнум. Министерство финансов и Управление гражданской авиации Непала подписали с властями КНР соглашение о предоставлении займа в размере $216 млн на строительство международного аэропорта в Покхаре.
Строительные работы будут выполнены китайской компанией CAMC Engineering Co. Деньги на строительство объекта выделит китайский банк Exim Bank. Строительство аэропорта станет вторым по величине проектом в Непале, финансирование которого ведется на деньги китайских банков. Ранее власти Непала и КНР достигли договоренности о финансировании строительства ГЭС на западе страны. Стоимость проекта составляет около $1,6 млрд, пишет «Чжунго жибао».
Новый международный аэропорт будет расположен в 200 км от столицы Непала. Ожидается, что транспортный объект будет сдан в эксплуатацию не позднее июля 2020 г.
Аэропорт в Покхаре станет вторым международным аэропортом Непала, с его запуском власти страны планируют снизить загруженность аэропорта Катманду. Создание второго международного аэропорта даст толчок к развитию туризма в Непале.
В Покхаре начинается один из самых живописных пеших туристических маршрутов в мире — «Кольцо Аннапурны», длина которого превышает 200 км. Ежегодно в Непал пребывают около 25 тыс. туристов для прохождения по «Кольцу Аннапурны». Власти Непала ожидают, что после открытия нового аэропорта количество туристов может увеличиться вдвое.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, в марте КНР и Непал договорились о расширении военного сотрудничества. Стороны договорились об обмене информацией на всех уровнях между вооруженными силами двух стран, углублении сотрудничества в процессе ликвидации последствий стихийных бедствий и совместном преследовании сторонников тибетского сепаратизма.