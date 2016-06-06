Москва, 6 июня, 2016, 06:02 — ИА Регнум. В условиях экономических санкций российские компании при поддержке государства выходят на европейские и американские рынки, заявил генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков в интервью газете «Известия», которое было опубликовано сегодня, 6 июня.

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Поляков заявил, что, находясь под санкциями, отечественные компании показывают рост. В то время как западные политики говорят о колоссальном давлении на Россию, в частности на ее экономику. Каждый год РФ выводит на рынки сотни стартапов, о чем говорят данные Фонда содействия инновациям.

«В условиях санкций ряд российских компаний получил дополнительные стимулы. Об этом говорят цифры: выручка высокотехнологичных компаний, которые мы поддержали в 2014 году по программе «Коммерциализация», в 2015 году увеличилась на 20%», — заявил директор Фонда, указав на то, что этот процесс происходит во многом в результате политики импортозамещения.

По словам Полякова, ограничительные меры далеко не всегда становятся камнем преткновения для международного сотрудничества. Так, Россия работает вместе с Европейской комиссией, а также различными немецкими, финскими, испанскими и французскими фондами по научной и инновационной линии.

Руководитель Фонда содействия инновациям также отметил, что сегодня отечественные системы следят за работой американских АЭС, охраняют Биг-Бен, защищают швейцарские здания от молний и так далее.

Напомним, что политика импортозамещения в условиях антироссийских экономических санкций предполагает в период с 2016 по 2020 год создать благоприятные условия для информационной поддержки процесса импортозамещения в России. Например, сегодня импорт в такой отрасли, как гражданское самолетостроение, занимает 80%, к 2020 году этот показатель планируют уменьшить до 40%.