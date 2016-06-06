Петропавловск-Камчатский, 6 июня, 2016, 06:01 — ИА Регнум. Закон о выделении бесплатного гектара на Камчатке заработал, но остаётся решить некоторые организационные вопросы, связанные с работой федеральной информационной системы, заявил во время визита в Усть-Большерецкий район губернатор Камчатки Владимир Илюхин, передает корреспондент ИА REGNUM.

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В частности, по словамглавы региона, на карте федеральной информационной системы пока не выделены земли, предоставление которых запрещено. К ним относятся, например, особо охраняемые природные территории, защитные леса, территории над участками месторождений полезных ископаемых и некоторые другие категории. Соответствующие обращения уже направлены местными властями в адрес Минвостокразвития и Росреестр.

«Закон на территории Камчатского края реализуется. Мы сегодня сами в этом убедились. Надеюсь, что все организационные моменты будут вскоре решены, и программа заработает в полную силу. Механизм запущен, и то, что вызывало у нас опасения — наличие каких-либо серьёзных накладок на начальном этапе — этого сегодня нет», — добавил Владимир Илюхин.

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Напомним, подать заявление на получение «дальневосточного гектара» жители Камчатки могут несколькими способами: через федеральную информационную систему «НаДальнийвосток.рф», многофункциональные центры или обратиться непосредственно в администрации муниципальных образований.

Первым заявителем, обратившимся в администрацию, стал житель села Усть-Большерецк Андрей Волк. По его словам, он выбирал участок, исходя из климатических условий.

«Участок я выбрал в отдалении от Усть-Большерецка. Там просто более тёплый район. Можно выращивать картошку, сделать грядки под морковку, укроп, петрушку, теплицы поставить, даже птицу завести. В общем, планирую организовать личное подсобное хозяйство, — рассказал Андрей Волк. — В администрации, при подаче заявления меня встретили хорошо. Показали где есть свободные места. Я выбрал никем не занятый участок, посмотрел, что он не попадает в границы охотугодий. Показал пальцем, написал заявление, теперь жду результатов».

Как сообщало ИА REGNUM, пилотным районом по выделению гектара на Камчатке выбран Усть-Большерецкий муниципалитет. Там готовы выдать 700 тыс. гектаров земли. На сервисе «НаДальнийвосток.рф» уже открыт доступ к электронной карте, с помощью которой можно выбрать участок и подать заявление о его предоставлении, получить договор безвозмездного пользования.

Напомним, федеральный закон, предусматривающий упрощенный порядок предоставления земельных участков гражданам на территории Дальнего Востока, подписан Владимиром Путиным 1 мая.