Москва, 6 июня, 2016, 05:23 — ИА Регнум. Личные данные более 100 млн пользователей основанной Павлом Дуровым социальной сети «Вконтакте» появились в теневом сегменте интернета. Украденные данные, включающие также пароли от аккаунтов пользователей сети, были выставлены на продажу хакером под ником Peace. Об этом в воскресенье, 5 июня, сообщил портал Motherboard.

ИА REGNUM Вконтакте

На продажу выставлены данные содержащие имя, фамилию, адрес электронной почты, телефон и пароль. Объем данных равен 100 544 934 записям. За предоставление массива информацию хакер просит около 570 долларов США.

Как сообщает источник, анализ ста случайно выбранных электронных адресов выявил соответствие 92 реальным учетным записям на сайте vk.com. Кроме того, не во всех строках указан мобильный телефон. В настоящее время его необходимо указывать при регистрации, но данное требование было не всегда.

По информации хакера, в его распоряжении имеется информацию об еще 71 миллионах учетных записей пользователей сети, но информацию о них он пока не стал распространять. Сайт был взломан между 2011 и 2013 годами, сообщил Peace.