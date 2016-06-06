Якутск, 6 июня, 2016, 05:46 — ИА Регнум. Правозащитник из Якутии Николай Седалищев, проигравший в деле о защите чести и достоинства главы республики Егора Борисова, обратился с апелляционной жалобой в Верховный суд региона. Инстанция рассматривает его апелляцию сегодня, 6 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта суда.

iltumen.ru Верховный суд Якутии

Читайте также: «По иску главы Якутии к правозащитнику принято соломоново решение»

«Решение явно принято в пользу Борисова без учета действующих норм закона и противоречит материалам дела, — прокомментировал Якутия.Инфо адвокат ответчика Фёдор Винокуров. — Фемида приходит к выводу: Седалищев раскритиковал некоего Борисова как человека, а не как должностное лицо, и на этом основании наказал ответчика рублём».

«Егор Афанасьевич Борисов, соглашаясь занять пост председателя правительства и главы республики, согласился стать объектом критики по поводу принимаемых им решений на своем посту. И ответственность за его критику наступать не должна», — также уверен Фёдор Винокуров.

Как сообщало ИА REGNUM, в деле о защите чести и достоинства, инициированном главой Якутии после публикации Николая Седалищева, якутский городской суд встал на сторону Егора Борисова. С правозащитника, опубликовавшего в СМИ информацию об отчуждении акций ряда компаний Якутии с помощью главы региона, был взыскан 1 рубль морального ущерба.

При этом только два пункта исковых требований из шести были удовлетворены. В частности, не были признаны недостоверными абзацы: «…Егор Борисов скрытно содействовал компаниям и отдельным гражданам, действующим в корыстных интересах…» и «…Однако, жители республики Саха (Якутия) в результате «теневой деятельности» Егора Борисова отчуждены от природных ресурсов, деньги «экскаватором» гребут чужие дяди». Соответствующей действительности судья также сочла информацию о неопубликовании договоров отчуждения акций ОАО «Якутуголь» и имущества «Якуталмаз» (АЛРОСА) для всеобщего сведения (ознакомления). Ответчик Николай Седалищев счёл такое решение суда победой.