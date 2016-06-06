Эр-Рияд, 6 июня, 2016, 04:18 — ИА Регнум. Руководство саудовской нефтяной госкомпании Saudi Aramco решило снизить цена на черное золото для стран Европы и в то же время поднять их для США. Об этом в воскресенье, 5 июня, сообщило издание The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Так, цены за баррель нефти для США повысилась на 10%. В это же время Saudi Aramco снизила цену на нефть для стран северо-западной части Европы на 35%. Нефть саудовской компании стала стоить дешевле также и для стран Средиземноморья — на 10%.

Отмечается, что США являются не единственной страной, для которой Саудовская Аравия повысила расценки на нефть. Для стран Ближнего Востока стоимость барреля нефти увеличилась на 35%.

Как пишет The Wall Street Journal, цена на черное золото для некоторых государств могла понизиться потому, что Иран вновь стал осуществлять поставки нефти в европейские страны. ИРИ экспортирует сегодня в Европу до 400 тыс. баррелей нефти в сутки. Поэтому, чтобы конкурировать с Ираном, Саудовская Аравия решила снизить цены на нефть для некоторых европейских государств.

Напомним также, что 2 июня в Вене состоялась встреча Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), на которой ожидалось обсуждение вопроса о заморозке добычи объемов нефти. Однако сторонам так и не удалось прийти к соглашению по данному вопросу.