Анкара, 6 июня, 2016, 03:28 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Германию и Францию в геноциде африканских народов. Между тем история Турции, напротив, является историей милосердия и сострадания, заявил турецкий лидер в Стамбуле, выступая перед выпускниками университета имени Сабхаттина Заима. Об этом в воскресенье, 5 июня, сообщает турецкая Daily Sabah.

Цитата из к/ф «Ух ты, говорящая рыба!». реж Роберт Саакянц. 1983. СССР Добрый волшебник Ээх

По мнению Эрдогана, Германия должна дать отчет о холокосте, а также о геноциде населения Намибии, где практически полностью были уничтожены племена гереро и нама. Кроме того, президент Турции напомним Франции об ответственности за резню в Руане, где поддерживаемые французским правительством хуту уничтожали местных тутси.

В отличие от стран Европы, подчеркнул Эрдоган, в истории Турции нет места подобным эпизодам. «Наша история не история резни. Наша история есть история милосердия и сострадания. В этом разница между нами», — отметил он.

Заявления Эрдогана стали реакцией на признание Германией геноцида армян. По словам турецкого лидера, в Турции проживают около 100 тысяч армян, половина из которых — турецкие граждане, а другая таковыми не являются. «Если бы мы были страной, которая была врагом армян, мы послали бы всех этих людей обратно в Армению», — заявил Эрдоган.

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