Брюссель, 6 июня, 2016, 03:03 — ИА Регнум. Россия является важным союзником НАТО по ряду вопросов, в частности при поисках решения конфликта в Сирии, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Соответствующее заявление генсек НАТО сделал в ходе интервью для газеты Le Monde.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Россия, подчеркнул Столтенберг, является главным соседом НАТО. Представитель альянса отметил положительную роль России в достижении соглашения с Ираном по ядерной программе страны, а также уничтожении химического оружия в Сирии.

Ранее, в начале апреля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс обеспокоен проводимой политиков России в Европе, однако не желает конфликта с Москвой и не хочет допустить начала новой холодной войны.

По словам генсека НАТО, альянс намерен продолжать диалог с Россией и осуществлять конструктивное сотрудничество с Москвой. Диалог Североатлантическому альянсу необходим для того, чтобы обеспечить прозрачность и предсказуемость военных действий со стороны обеих сторон.