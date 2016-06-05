Лима, 6 июня, 2016, 00:31 — ИА Регнум. В Перу завершился второй тур президентских выборов. Данные экзит-поллов разнятся. По результатам, полученным компанией Ipsos с незначительным перевесом лидирует Педро Пабло Кучински (50,4 процента голосов). У Кейко Фухимори — — 49,6 процента. По результатам GfK Кучински лидирует с перевесом более, чем на два процента. Ряд экзит-поллов, в частности, результаты CPI, показывает победу Кейко Фухимори с очень не большим преимуществом, сообщает ABC News.

carltonleisure.com Лима. Перу

Официальные результаты будут объявлены после 21.00 по местному времени.