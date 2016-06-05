Таллин, 5 июня, 2016, 23:27 — ИА Регнум. Власти США должны приложить усилия для того, чтобы «обуздать» Россию. Об этом заявил бывший посол США в России Майкл Макфол в интервью эстонской газете Postimees.

Необузданный конь

«Политика России привела к тому, что Североатлантический альянс вынужден отражать угрозу, исходящую от РФ, и НАТО предприняло ряд мер, чтобы сделать это…» — сказал он.

При этом бывший посол США в России убежден, что власти РФ делают все, чтобы ослабить экономику Украины.

«Запад должен сделать все от него зависящее, чтобы так не случилось, — говорит Макфол. — Для этого необходимо найти для Украины определенные стимулы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, санкции со стороны Запада были введены в отношении России в связи с присоединением Крыма и конфликтом в Донбассе.

Сперва Вашингтон и Брюссель ввели ограничительные меры против отдельных физических лиц и компаний РФ. Затем санкции были введены в отношении целых секторов экономики РФ.

В ответ власти РФ ограничили импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении Москвы санкции.