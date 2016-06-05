Вашингтон, 5 июня, 2016, 22:51 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не должен занимать должность главнокомандующего страны, так как он не обладает достаточной квалификацией. Об этом, как передает RT, заявила кандидат-демократ на пост президента США Хиллари Клинтон.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

«Когда люди голосуют, они голосуют за президента, который является главнокомандующим, — говорит она. — И как я уже говорила, будучи твёрдо убеждённой в этом, он (Трамп) недостаточно компетентен, чтобы быть главнокомандующим».

При этом бывший госсекретарь США также добавила, что Трамп не обладает «должным опытом, готовностью и характером».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 июня кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что в случае победы на выборах её конкурента — депутата от Республиканской партии миллиардера Дональда Трампа — страна может быть втянута в войну.