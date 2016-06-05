Мытищи, Московская область, 5 июня, 2016, 20:35 — ИА Регнум. В подмосковных Мытищах произошла массовая драка. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области, в результате инцидента пострадали 4 человека.

Ville Hyvönen Драка

ЧП произошло накануне ночью, 4 июня, возле одного из кафе на Олимпийском проспекте.

«Четверо молодых людей с травмами различной степени тяжести госпитализированы», — отметил сотрудник пресс-службы.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск участников конфликта, пишет ТАСС.