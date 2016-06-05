Париж, 5 июня, 2016, 20:24 — ИА Регнум. Сербский теннисист Новак Джокович (первая ракетка мира) обыграл представителя Великобритании Энди Маррея в финальном матче Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).

Marianne Bevis Новак Джокович

Встреча, прошедшая 5 июня в Париже, завершилась в 4-х партиях — 3:6, 6:1, 6:2, 6:4. «Теннисное сражение» продолжалось чуть более 3-х часов.

Таким образом, сербский теннисист впервые в карьере выиграл «Ролан Гаррос» и собрал карьерный «Большой шлем».

Мужчины. Одиночный разряд. Финал

Джокович Новак (Сербия) — Маррей Энди (Великобритания) — 3:6, 6:1, 6:2, 6:4.

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