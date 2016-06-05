Вашингтон, 5 июня, 2016, 19:56 — ИА Регнум. Политика властей США в Ливии была катастрофой. Об этом, как передает RT, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

«Факт заключается в том, что Ливия стала катастрофой с точки зрения того, какие решения принимались в той ситуации», — заявил миллиардер.

При этом кандидат в президенты США от Республиканской партии добавил, что теперь представители террористической группировки «Исламской государство» (запрещена в РФ) «владеют всей ливийской нефтью».

По словам миллиардера, власти США не могут ограничить продажи черного золота или получение боевиками прибыли.

«Мы (США) проводим слабую политику в Ливии, — подытожил Трамп. — Слабую, насколько это только возможно. Хуже быть не может».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ), захватившая территории в Ираке и Сирии, смогла также захватить несколько населенных пунктов и на средиземноморском побережье Ливии, в частности город Сирт.

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