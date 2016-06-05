Москва, 5 июня, 2016, 19:41 — ИА Регнум. Решение Германии внести Российскую Федерацию в список «противников» не отражает истинного положения дел. Об этом глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков написал в своем микроблоге в Twitter.

Nicolas Raymond Влияние США на Германию

«Решение правительства ФРГ объявить РФ «противником» Германии отражает линию Меркель на подчинение ФРГ администрации Обамы, а не подлинное положение дел», — написал политик.

4 июня немецкая газета Die Welt сообщила, что Берлин впервые с 2006 г. планируют обновить «Белую книгу» — руководство по политике национальной безопасности Германии. В новой версии документа, составленного министерством обороны Германии, Россия перекочевала из партнеров в соперники.

Работа над страницами «Белой книги» будет считаться официально законченной после того, как ее утвердит правительство Германии.

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