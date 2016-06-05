Стокгольм, 5 июня, 2016, 19:20 — ИА Регнум. Сборная Швеции на своем поле переиграла команду Уэльса в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату Европы — 2016. Встреча, прошедшая 5 июня в Стокгольме, завершилась со счетом 3:0.

Blondinrikard Fröberg Шведские болельщики

В составе победителей отличились Эмиль Форсберг, Микаэль Лустиг, Йон Гуйдетти.

Напомним, что на групповом этапе Евро-2016 сборная Швеции сыграет с командами Бельгии, Италии и Ирландии. Сборная Уэльса встретится с командами России, Англии и Словакии.

Товарищеский матч.

Швеция — Уэльс — 3:0.

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