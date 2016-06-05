Париж, 5 июня, 2016, 19:18 — ИА Регнум. Определились все победители На Roland-Garros 2016 года.

Yann Caradec Новак Джокович

Вчера, 4 июня, после того, как Гарбин Мугуруса выиграла у Серены Вильямс финальный матч в женском одиночном разряде, определились победители в мужском парном разряде. Титул достался испанской паре Фелициано Лопес/Марк Лопес. Они победили американский дуэт братьев Майка и Боба Брайанов.

Фелициано [[[flag-es]]] Лопес/Марк Лопес (Испания) — [[[flag-us]]] Майк Брайан/Боб Брайан (США) 2:1 ( 6−4, 6−7(6), 6−3)

Сегодня, 5 июня, сначала был разыгран финал у женских пар. К сожалению, россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина уступили француженкам Каролин Гарсии и Кристине Младенович. В первом сете игра у россиянок с самого начала не заладилась. Более-менее прийти в себя они смогли только проигрывая 0:5, и первый сет остался за хозяйками кортов, 6:3. Во втором сете француженки почувствовали, видимо, возможность победы, и почувствовавшие свою игру россиянки взяли второй сет со счётом 6:2. В решающем сете Несколько больше волновались россиянки, что, с одной стороны, не соответствовало их большому опыту игр в финалах турниров Большого шлема, а с другой стороны может быть объяснено тем, что последнее время они вместе не выступали. тем не менее финал Открытого чемпионата Франции можно не только отметить как удачное выступление, но и как отличную подготовку к Олимпийскому теннисному турниру.

[[[flag-ru]]] Екатерина Макарова/Елена Веснина (Россия) — Каролин [[[flag-fr]]] Гарсия/Кристина Младенович (Франция) 1:2 (3:6, 6:2, 4:6)

Последним был разыгран финал мужского одиночного разряда. В финале сошлись серб Новак Джокович и британец Энди Маррей. Первый сет Маррей провёл с минимумом ошибок, в отличие от Джоковича. В итоге сет закономерно остался за британцем. Однако Джокович сумел не только собраться, но и показать в последующих сетах по-настоящему чемпионскую игру. Счёт, пожалуй, слишком явно свидетельствует о превосходстве серба. Маррей такого всё-таки не заслужил, разве что в последнем сете, где игра шла уже с явным преимуществом Джоковича. Он победитель Roland-Garros 2016 года и обладатель карьерного большого шлнма.