Москва, 5 июня, 2016, 18:59 — ИА Регнум. Голландский футболист Квинси Промес и представители московского «Спартака» в ближайшее время могут провести новый раунд переговоров о продлении контракта, сообщает «Спорт-Экспресс».

Дмитрий Садовников Квинси Промес

«Следующий раунд переговоров по новому трудовому соглашению может состояться после возвращения футболиста из отпуска», — говорится в сообщении.

5 июня нападающий московского «Спартака» Квинси Промес заявил, что из-за приостановки переговоров по продлению его контракта он может покинуть российский футбольный клуб.

Промес играет за «Спартак» с августа 2014 года. В минувший сезон он забил 18 голов за «красно-белых» и стал вторым бомбардиром в Премьер-лиге.

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