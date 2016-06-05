Москва, 5 июня, 2016, 18:49 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации отреагируют на решение Германии признать страну «соперником», а не «партнером». Об этом, как передает «Коммерсантъ», заявил первый зампредседателя комитета Совета федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Воспоминания о соперничестве

«Для Германии Россия де-факто уже довольно давно не партнер, а соперник, — сказал Клинцевич. — С партнером ведут себя совершенно по-иному. В реализации, так называемой, восточной политики Североатлантического альянса Германии принадлежит, пожалуй, одна из ключевых ролей».

При этом первый зампредседателя комитета Совета федерации по обороне и безопасности добавил, что из этого шага Россия непременно сделает для себя выводы.

4 июня газета Die Welt сообщила, что власти Германии впервые с 2006 года планируют обновить «Белую книгу» — руководство по политике национальной безопасности страны. В новой версии документа, составленной министерством обороны Германии, Россия перекочевала из партнеров в соперники.

Работа над 80 страницами «Белой книги» будет считаться официально законченной после того, как ее утвердит правительство страны.

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