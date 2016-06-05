Севастополь, 5 июня, 2016, 19:11 — ИА Регнум. 10 лучших военных летчиков из числа участников конкурса «Авиадартс-2016» отберут в отряд космонавтов, — заявил 5 июня в Севастополе командующий Военно-космических сил РФ Виктор Бонадрев на церемонии награждения победителей конкурса.

ИА REGNUM Конкурс «Авиадартс-2016». Итоги, награждение

«Министром обороны РФ принято решение начать мероприятияпо отбору лучших пилотов на службу в отряд космонавтов. — сказал Бондарев. — 10 наших пилотов в скором времени окажутся в космосе и будут представлять не только ВКС, но и всю Россию».

«Звание летчика — космонавта — это венец мастерства пилота, высшая степень его профессионализма», — сказал ИА REGNUM член экипажа самолета ИЛ-76 военно-транспортной авиации, капитан Юрий Халдай (Оренбург). Он добавил, что каждый военный летчик мечтает стать космонавтом, и заявление главкома стало для всех сюрпризом.

В Севастополе 5 июня на площади Нахимова прошло награждение победителей третьего этапа всероссийского конкурса «Авиадартс-2016». Итоги конкурса подведены в семи основных номинациях.

Определены лучшие экипажи штурмовой, истребительной, фронтовой бомбардировочной, армейской авиации (транспортные и боевые вертолеты), а также дальней и военно-транспортной авиации. Кубок лучшей команды «Авиадартс-2016» завоевала четвертая армия ВВС И ПВО из Ростова-на-Дону.»

Благодаря этому мероприятию мы проводим отбор лучших из лучших и видим, что наше небо в надежных руках благодаря пилотам, которые стоят здесь, на площади Нахимова», — сказал Бондарев летчикам.

Вскоре российским пилотам предстоит участвовать в четвертом, междунапродном этапе соревнования в рамках армейских международных игр «АрМИ-2016».

«Молодые пилоты будут отстаивать честь России в международном конкурсе. В прошлом году все первые места были за пилотами российских ВВС», — сказал главком ВКС. Победителей всероссийского конкурса «Авиадартс» в Севастополе поздравили грандиозным авиашоу, продолжавшимся полтора часа.

Десятки тысяч зрителей увидели зрелищные выступления пилотажных групп «Беркуты» — на вертолетах Ми-28, «Соколов России» — на самолетах Су-30, а также индивидуальный пилотаж на вертолетах Ка-52.

Пилотажные группы «Русских витязи» показали мастерство высшего пилотажа на самолетах Су-27, «Стрижи» — на самолетах МиГ-29.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму на полигоне Чауда под Феодосией с 25 мая по 8 июня проходил всероссийский этап конкурса летной выучки «Авиадартс-2016».