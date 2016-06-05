Берн, 5 июня, 2016, 18:26 — ИА Регнум. Большинство жителей Швейцарии (78% голосов) проголосовали на референдуме против введения в стране системы безусловного основного дохода, сообщает ВВС со ссылкой на маркетинговую компанию GFS.

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«Хотя этот вопрос интересует ряд наиболее развитых стран, в частности Финляндию и Голландию, Швейцария стала первой страной в мире, которая провела референдум по вопросу о введении гарантированного дохода», — говорится в сообщении.

Напомним, авторы идеи предлагали каждому проживающему в Швейцарии взрослому гражданину выплачивать 2 500 швейцарских франков ($2 500), независимо от того, есть ли у него работа.

Сторонники ведения такой нормы указывали на то, что в наше время производство становится все более автоматизированным и уже не нужно столько рабочих мест.

При этом активисты не объяснили, каким образом гарантированный безусловный минимум будет финансироваться из госбюджета, отметив, что в случае принятия предложения парламент Швейцарии должен будет рассмотреть и решить этот вопрос.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, референдум по вопросу введения в Швейцарии гарантированного базового дохода прошел 5 июня.

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