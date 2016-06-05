Санкт-Петербург, 5 июня, 2016, 17:59 — ИА Регнум. Два прогулочных судна столкнулись на реке Фонтанка в Санкт-Петербурге. Как сообщается на сайте МВД России, в результате инцидента никто не пострадал.

SokOs Прогулочное судно

«Сотрудники транспортной полиции незамедлительно выехали на место происшествия (4 июня), — говорится в сообщении. — В результате было установлено, что пострадавших нет. Одно судно получило незначительные повреждения».

Отмечается, что у одного из капитанов прогулочного судна изъяты документы. По предварительным данным, мужчина вышел на смену в состоянии алкогольного опьянения. Теперь молодому человеку грозит до 2-х лет лишения прав на управление судном.

По факту ЧП на реке Фонтанка проводится проверка.