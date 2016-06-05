Мадрид, 5 июня, 2016, 17:37 — ИА Регнум. На юге Испании пассажирский автобус врезался в грузовик. Как передает ТАСС, в результате инцидента погибли 2 человека, еще около 50 получили травмы.

Sistak flickr Автобусная авария

ДТП произошло рано утром в воскресенье, 5 июня, на магистрали A4, в районе муниципалитета Монтора (провинция Кордова).

По предварительным данным, большинство пассажиров были иностранными гражданами, четверо из них остаются в больнице. Граждан России среди 55 человек, находившихся в транспортном средстве, не было.

В настоящее время на месте трагедии работают специальные службы. Выясняются все обстоятельства и причины автокатастрофы.